مصر | المطافئ تدفع بتعزيزات إضافية وخزاني مياه لإخماد حريق مصنع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المطافئ تدفع بتعزيزات إضافية وخزاني مياه لإخماد حريق مصنع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بقوات الدفاع المدني، بتعزيزات إضافية من سيارات الإطفاء، لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق الذي شب داخل مصنع كرتون بمنطقة الـ 300، بمدينة 6 أكتوبر.

كما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بخزاني مياه سعة كل منهما 35 طنا؛ لمحاصرة ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي المجاورات، ووقوع خسائر بشرية، وتقليل الخسائر المادية.

وبدوره وجه العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بانتقال قوة أمنية من قسم شرطة ثان أكتوبر، برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث القسم، والمأمور، إلى مكان الحريق، لفرض كردون أمني بمحيط الحريق ومنع اقتراب أحد من المواطنين.

كان اندلع حريق هائل اليوم الجمعة، في مصنع كرتون بمنطقة الـ 300، بمدينة 6 أكتوبر، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى إخطارا، من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع كرتون بمنطقة الـ300، نطاق قسم شرطة ثان أكتوبر.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، مدعومين بـ 16 سيارة إطفاء.

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وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده ووقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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ونجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل جراج بشارع البحر الأعظم، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأسفر عن الحريق تفحم عدد من السيارات المركونة بالجراج، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة أسفل الطريق الدائري، بشارع البحر الأعظم.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين نشوبه بجراج بقطعة أرض خلف مركز شباب القصبجي.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران، إلى المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، ونتج عنه تفحم عدد من السيارات المركونة داخل الجراج.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.