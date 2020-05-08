شكرا لقرائتكم خبر عن «التمريض»: وفاة رابع حالة من أعضاء النقابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، رابع شهيدة من جنود الجيش الأبيض، عواطف عبدالصادق أحمد البرماوى، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أثناء عملها بمستشفيات جامعة الزقازيق.

يأتي ذلك، بعد ساعات من نعى النقابة العامة للتمريض، ثالث شهيدة من جنود الجيش الأبيض، ابتسام عبدالفتاح إبراهيم، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء عملها بالمستشفى.

كانت النقابة قد نعت شهداء التمريض بالجيش الأبيض، الذين يبذلون الغالى والنفيس من أجل حماية المواطنين والبلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة سهام محمد عبده، ضمن فرق التمريض بمحافظة الدقهلية، التي كانت تعمل بمركز الكلى والمسالك، مضيفة أن سهام، هي حالة الوفاة الثانية من فريق التمريض، بعد محمد المحسناوى شهيد تمريض مستشفى النجيلة، ومن محافظة الغربية، داعية الله أن يتقبلهم في الشهداء وينزلهم منازل الصديقين.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن النقابة قررت دعم أعضائها لمن أُصيب من أفراد هيئة التمريض أثناء مواجهة فيروس كورونا بمبلغ ألفى جنيه (2000) لكل ممرض وممرضة أُصيبوا أثناء عملهم، وصرف (20000) عشرين ألف جنيه لحالات الوفاة، مؤكدة أنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة الفيروس، موضحة أن عدد حالات الإصابة بلغ نحو 50 إصابة بأنحاء الجمهورية، ويتم متابعة حالتهم، ومنهم من تماثل الشفاء، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مطالبات نقابة التمريض، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة التمريض المنقطعين والمستقيلين لأسباب غير مُخلة للشرف، والأمانة، إلى العمل، بالإضافة إلى من انقطع عن استلام التكليف، وذلك لسد العجز الموجود بأعداد التمريض في مصر، وللاستفادة منهم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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