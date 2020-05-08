شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات استئناف النيابة على إخلاء سبيل حنين حسام أمام الجنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر محكمة شمال القاهرة، غداً السبت، نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي قرار اخلاء سبيل حنين حسام بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من وراءها على منافع مادية.

كان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قد قرر إخلاء سبيل حنين حسام "اليوتيوبر" بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، واستأنفت النيابة العامة علي القرار.

ويقول المحامى خالد محمد، إن السناريوهات التي تواجه حنين حسام أمام محكمة شمال القاهرة، تتمثل في امرين أولهما: وهو تأييد قرار إخلاء سبيل المتهمة بالكفالة المحددة وهى 50 ألف جنيه، وثانيهما: هو إلغاء قرار إخلاء السبيل، وتجديد حبس المتهمة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كان النائب العام امر بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر ٤ أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من وراءها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

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كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلاً واسعاً من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك» مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطع مُصوَّر أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها «الوكالة» أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

وألقت أجهزة الأمن ألقت القبض على فتاة التيك توك التى ظهرت في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.