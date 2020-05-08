شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة أول طيار بلا ذراع فى العالم بشأن كورونا: نساعد بعضنا بالتشجيع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت "جيسيكا كوكس" "، أول طيار بدون ذراع في العالم ، تجربتها في المواقف الصعبة، لإرشاد الجمهور بشأن ما يجب فعله أثناء الحجر الصحي، وكيفية الاستفادة من الوقت، وكيفية توجيه طاقتنا لجعل العالم مكانًا أفضل.

Advertisements

وفى فيديو بثته الصفحة الرسمية لمنتدي شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت "جيسيكا":" أهلاً بالجميع هذا انا جيسيكا اول طياره بدون ذراع ..في مؤتمر شباب العالم في ديسمبر الماضي منحتموني طاقة ألهمتني وافكاركم فتحت لي مدارك جديدة و تشجيعكم دفعني للأمام.. نحن نمر بوقت عصيب فقد اصبح لكل شخص دور في هذا العالم.. في الطيران عندما يعمل كل شيئ ضدك فقط تذكر ان الطائره تقلع عكس اتجاه الرياخ وليس معها .. خلال هذا التحدي يكون هناك مقاومة للسلبيات و الخوف و الإصرار والتي من شأنها أن تعيقك عن تكملة هدفك ولكن هذا يجعل ذلك الوقت المناسب لمقاومة الرياح ، الصوت الذى يجعلك تؤمن بانك تملك الإبداع، تملك القدره تسمع ذلك الصوت الذي يؤكد لك انك تستطيع ان تغير العالم .. فالعالم يريدك الآن اكثر بكثير من ذى قبل لجعله مكاناً أفضل من السابق".

وأضافت: "فلنساعد بعضنا البعض بمزيد من التشجيع لكي نصبح اكثر قدرة علي التحكم و اكثر ايمانا باننا بلا حدود.. خلال هذا الوقت من العزل المنزلي كنت اعمل على خلق مجتمع من الناس ليسوا يستطيعون تغيير العالم ولكنهم يساندون بعضهم البعض خلال تلك الرحله.. اذا اردت ان تنضم الينا او كنت تملك القدرة على التحفيز فلتذهب إلى ذلك الموقع الاكترونى possiblethinking.com/wyf.. اذا كان هدفنا تغيير العالم فلنمنح بعضنا البعض التحفيز المناسب والإلهام.. اذا كنت تمكنت من تحقيق حلم الطيران بدون ذراع فما الذى سيوقفك لتحقيق أحلامك ؟؟ ابقى آمناً ابقي جيدة، ابقي ايجابياً و لنصل الي المستحيل معاً"

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رافق جيسيكا كوكس أول طيارة بدون ذراعين، بعد تكريمها على المنصة ضمن النماذج التى تميزت فى مجالات مختلفة، وذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، فى شرم الشيخ، ديسمبر 2019.