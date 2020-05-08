شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس: طلبت الحصول على تيشيرت يحمل شعار "تبا كورونا.. الحياة ستنتصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس نجيب ساويرس، أن الحياة سوف تنتصر على فيروس كورونا ويسود الهدوء مرة أخرى، موضحا أنه طلب الحصول على قميص "تى شيرت" يحمل شعار "الحياة سوف تنتصر".

وكتب ساويرس، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "طلبت للتو قميصاً يحمل هذا الشعار: "تبا فيروس كورونا.. الحياة سوف تنتصر".



نجيب ساويرس

وكان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، برئاسة نجيب ساويرس، أصدر فى أولى اجتماعاته عام 2020، والأول بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، 6 قرارات وهى أولا اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ووافق المجلس مبدئيا على اقتراح اللجنة تجديد تعيين سامى عبد الحفيظ الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه، كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2020، شريطة اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه من الجمعية العامة العادية.

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والقرار الثانى اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والمعد وفقا لقواعد المراجعة المصرية، القرار الثالث اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

والقرار الرابع اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، القرار الخامس اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الحوكمة الخاص بالشركة، القرار السادس قرار مجلس الإدارة الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة فى دعوة مساهمى الشركة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية وذلك لمناقشة تعديل المادة 4 من النظام الأساسى للشركة.

ووفقا لنتائج أعمال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، حققت الشركة، صافى الخسائر 425 مليون جنيه عام 2019، مقابل صافى ربح 865.6 مليون جنيه.