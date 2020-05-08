شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: 250 ألف ممرضة تؤدى 70% من خدمات الصحة بالتزامن مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أن 250 ألف ممرضة يؤدون واجبهم تجاه الوطن في بمختلف المستشفيات بكل شرف، لافته إلى أن التمريض يؤدي أكثر من 70 % من الخدمات الصحية للمريض داخل المنشآت الطبية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، فى بيان، أن هناك سبل عديدة للتواصل مع التمريض على مستوى الجمهورية والتعرف على التحديات التي تواجه خاصة في مستشفيات العزل ومساعدتهم بشكل عاجل لتأمين حياتهم ضد عدوي كورونا مع توفير بيئة صحية آمنه وخالية من العدوي لكل العاملين لافتة إلى أن التمريض يتم تدريبة علي أعلي مستوي لأداء خدمات علاج كوفيد 19.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض أن هناك فرق من التمريض التابع للنقابة العامة تجوب مستشفيات العزل والحميات والصدر لمتابعة التمريض والاستماع لهم وتنفيذ مطالبهم، لافته إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة تتواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات لتلقى أى استغاثات من التمريض أو حتى المواطنين بشأن فيروس كورونا.

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وأوضحت نقيب التمريض، أنه تم تقديم الدعم النفسى للتمريض الذى أُصيب بفيروس كورونا المستجد مع تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم بشكل مستمر، لافته إلى أن جميع الحالات الإيجابية تم صرف اعانات لهم وصرف معاشات استثنائية تقديرا من النقابة لهم وكذلك المتوفين بالفيروس.

وتابعت: هناك تعاون كبير ونزول متكرر إلى نزل الشباب والمدن الجامعية ومستشفيات العزل لتنفيذ زيارات علي أرض الواقع للتمريض بجميع أماكن الحجر الصحي وطالبت نقيب التمريض بصندوق مخاطر للتمريض اسرة بصندوق أسر الشهداء، لافته إلى أنه تم تأجيل الانتخابات في النقابة نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.