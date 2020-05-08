شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 2 مليار و955 مليون جنيه للمرحلتين الأولى والثانية لمنظومة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الموقف المالي للمرحلة الأولي لمنظومة المخلفات الصلبة فيما يخص البنية الاساسية والمبالغ المالية التي تم صرفها لجهات التنفيذ والمبالغ المتبقية لنهو المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره شعراوى بوزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد العصار وزير الدولة الإنتاج الحربي والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

كما استعرض شعراوى البدء في اعداد أولويات المرحلة الثانية والتي ستبدأ العام المالي القادم 2012 بهدف نهو أعمال البنية الاساسية في بعض المحافظات واستكمالها في عدد آخر وتذليل معوقات التنفيذ الخاصة بمواقع الاراضي اللازمة للمدافن والمحطات الوسيطة ومصانع التدوير واستكمال رفع التراكمات التاريخية بالمحافظات .

وأشار شعراوي، الي ان نسبة التنفيذ بالمرحلة الاولي بلغت أكثر من 45٪؜ ، مشيراً إلى أنه تم إتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بحوالي 185 مليون جنيه لوزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير و770 مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد دفعة مالية عاجلة سيتم صرفها خلال الفترة القادمة للدفع بعجلة تنفيذ المشروعات الجارية لحين إتاحة تمويل المرحلة الثانية والمدرج لها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية 2 مليار جنيه.

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وأشار شعراوي، إلي ان الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع إحدى الشركات التابعة لوزارة المالية والرقابة الادارية لتحديد آليات واسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة متضمنة كافة القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد الرسوم تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأكد وزير التنمية المحلية أن تنفيذ المرحلة الاولي من المنظومة الجديدة للمخلفات وصلنا فيه لمراحل متقدمة خلال العام المالي الاول .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية بالمنظومة لمتابعة احتياجات المحافظات وتوزيع المبالغ المالية المقررة وعقد لقاءات لمراجعة خطط المرحلة الاولي وما تم حتي الآن.