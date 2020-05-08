شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلتين تقل 596 من المصريين العالقين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، رحلتين استثنائيتين، سيرتها شركة مصر للطيران ، إلي جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

صرحت مصادر بمطار القاهرة، بأن رحلة مصر للطيران القادمة من جدة سوف تقل 299 راكبا ، بينما تقل رحلة الرياض 297 راكبا، ويقوم أطباء الحجر الصحي بالمطار بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم فور وصولهم داخل صالة الوصول، وتم تخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .