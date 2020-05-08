شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: يجب دراسة إجراءات الدول للتعامل مع كورورنا لسلامة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه مما لا شك فيه أن جميع مجالات الحياة سيطرأ عليها تغيرات كبيرة بعد أزمة الكورونا و التعليم أحد أهم المجالات التى ستتأثر تأثراً مباشراً بهذه الأزمة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: ونظرا لكونها أزمة عالمية اجتاحت جميع دول العالم بدرجات مختلفة فأصبح من الضرورى متابعة ما يحدث فى دول العالم و دراسة الإجراءات التى تم إتخاذها فى الدول المختلفة لتحديد الإيجابيات و السلبات للاستفادة منها للوصول إلى أليات التعامل الأمثل مع الأزمة والتى تتناسب مع مجتمعاتنا العربية والتى تضمن السلامة الصحية لزملائنا المعلمين و أبنائنا الطلاب.

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وقال نائب الوزير: أدعو جميع الباحثين للتطرق لهذا الأمر فى أبحاثهم الجديدة و الوصول إلى توصيات للتعامل مع الأزمة بطريقة علمية و عملية.

ونشر نائب وزير التربية والتعليم صور لعودة الدراسة فى فيتنام.