نائب وزير التعليم: يجب دراسة إجراءات الدول للتعامل مع كورورنا لسلامة الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه مما لا شك فيه أن جميع مجالات الحياة سيطرأ عليها تغيرات كبيرة بعد أزمة الكورونا و التعليم أحد أهم المجالات التى ستتأثر تأثراً مباشراً بهذه الأزمة.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: ونظرا لكونها أزمة عالمية اجتاحت جميع دول العالم بدرجات مختلفة فأصبح من الضرورى متابعة ما يحدث فى دول العالم و دراسة الإجراءات التى تم إتخاذها فى الدول المختلفة لتحديد الإيجابيات و السلبات للاستفادة منها للوصول إلى أليات التعامل الأمثل مع الأزمة والتى تتناسب مع مجتمعاتنا العربية والتى تضمن السلامة الصحية لزملائنا المعلمين و أبنائنا الطلاب.
وقال نائب الوزير: أدعو جميع الباحثين للتطرق لهذا الأمر فى أبحاثهم الجديدة و الوصول إلى توصيات للتعامل مع الأزمة بطريقة علمية و عملية.
ونشر نائب وزير التربية والتعليم صور لعودة الدراسة فى فيتنام.
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