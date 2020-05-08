شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أول 4 ولادات للقردة بحديقة حيوان الجيزة في أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن استقبال عدد من ولادات الحيوانات داخل حديقة حيوان الجيزة ، وأهمها قرد النيل الأزرق، والقرد مكاكى بلغارى ، والقرد الحبشى ، وهى تعد اول ولادات في فترة غلق حديقة حيوان الجيزة بسب فيروس "كورونا ".

وقال وحيد محمد أبو منع رئيس نقطة الشمبانزى بحديقة حيوان الجيزة، في تصريحات "الخليج 365 "، إن الولادات الجديدة للقرود هي ولدة لأنثى النيل الأزرق " لولوة" وزوجها مسعد ، والثانية انثى النيل الأزرق "عزة "، وزوجها عصام ، والثالثة انثى القرد المكاكى البلغارى " بوسى " وزوجها فرج والمولود " سمسم " ، مضيفا أن هناك متابعة خاصة للأمهات ووجبات خاصة وتقديم الموز والتفاح والسودانى والبلح والجزر ، وبطاطس وخس ، مشير الى أن كل ولدة في قفص منفصل عن الاخر يتم متابعتها يوميا.

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وقالت الدكتورة مها صابر ، مدير حديقة حيوان الجيزة ، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن هناك فريق بيطرى بحديقة حيوان الجيزة، وعدد من الكلافين بمتابعة ورعاية الولادات الجديدة بالحديقة وخاصة قرد النيل الأزرق النادر بالحديقة والتى وضعتها أمها منذ يومين ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة الولادات الجديدة لقرد النيل الازرق بحديقة حيوان الجيزة، مشيرة الى أن الام بصحة جيدة ويتم إرضاعها المواليد بالإلبان الطبيعة من امهم .

فيما واصلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، عن اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات ، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات من التقلبات الجوية وخاصة حديقة الجيزة التي تعد اكبر الحدائق من حيث المساحة او اعداد الحيوانات.

وتعد حديقة الحيوانات يالجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والتي تأسست عام 1891، هي اكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 80 فدان، ويوجد به حاليا حوالي 4800 حيوان وطائر.