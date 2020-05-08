شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تصدر «إنفوجراف» لحث المواطنين على أهمية تجنب مسببات الحوادث المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة الأسبوع المروري العربي، الذي تحتفى به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع الدول الأعضاء، خلال الفترة من (4- 10 مايو) من كل عام، والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرور الذي يوافق الرابع من مايو من كل عام، أصدر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية رسما توضيحيا «إنفوجراف» لتوعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالقواعد المرورية وتجنب مسببات الحوادث، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين لضمان سلامتهم من خطر فيروس «كورونا»، تماشياً مع شعار الاحتفال بأسبوع المرور العربي هذا العام والذى يأتي تحت عنوان «الطريق الآمن مسؤولية مجتمعية» للتأكيد على أهمية تضافر الجهود المجتمعية.

يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بأهمية تعاون المواطنين لمواجهة كافة القضايا والمشاكل الاجتماعية، لا سيما المشكلة المرورية التي تتطلب تكامل جهود الأجهزة الأمنية مع التفاعل الإيجابي للمواطنين وحرصهم على تطبيق قواعد وآداب المرور لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

كما يأتي ذلك مع استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بحظر سير المركبات خلال فترة الحظر واستكمالاً للخطة الأمنية الشاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والميادين والتى تستهدف إزالة كافة المعوقات والتفاعل مع مختلف المشاكل المرورية، لما لها من آثار سلبية على الحركة الاقتصادية للبلاد وما تتطلبه من تضافر كافة الجهود.

إنفوجراف أسبوع المرور