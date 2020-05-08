شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الدقهلية»: شراء وتوريد مستلزمات للمستشفيات بـ7 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن شراء المديرية مستلزمات وتوزيعها على المستشفيات بقيمة إجمالية 7 ملايين جنيه، بخلاف ما تم توزيعه من مستلزمات مكافحة العدوى لمواجهة كورونا خلال الفترة الماضية.

وأكد «مكي»، في بيان صحفي، سرعة تسليم كل مستشفى حصتها فورا وفقا للكشوف المعدة سلفا وطبقا لاحتياجات كل مستشفى، حفاظاً على صحة المواطنين والفرق الطبية بالمستشفيات.