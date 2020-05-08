شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل الرحلة الخامسة للمصريين العائدين من واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، رحلة الطيران الخامسة التي تم تنظيمها من مطار واشنطن منذ بدأت أزمة انتشار فيروس كورونا، تقل المصريين العائدين من أمريكا، وذلك حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية، بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، وذلك طول مدة الإقامة ١٤ يومًا.

وأكد أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم عقب وصولهم، منعًا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسى علم، وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة وبالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الأمنية.