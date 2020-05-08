شكرا لقرائتكم خبر عن في الذكرى الـ97 لميلاد حيدر علييف.. سفير أذربيجان: كان يدعم القضايا العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل أذربيجان، الأسبوع المقبل، بذكرى ميلاد الزعيم القومي حيدر علييف، (10 مايو 1923- 12 ديسمبر 2003)، والذي يعتبر مصدر إلهام لأبناء الشعب الأذربيجاني، حيث تدرج في أجهزة الأمن، وشغل منصب رئيس لجنة أمن الدولة التابعة لمجلس الوزراء.

وقال سفير أذربيجان في القاهرة، تورال رضاييف، إن علييف انتخب في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأذربيجاني في يوليو عام 1969 سكرتيرا أول للحزب الشيوعي الأذربيجاني ومن ثم ترأس الجمهورية، وانتخب في ديسمبر عام 1982 عضوًا بالمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي، ومن ثم عين كنائب أول لرئيس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

وأشار إلى أنه كان المسلم الوحيد في صفوف القيادات العليا في النظام السوفيتي وكان يعد صديقًا للعالم العربي الإسلامي، وكان يدعم بقوة قضايا العالم العربي، مشيرا إلى استقالة علييف في أكتوبر عام 1987 من منصبه في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي احتجاجا على سياسة المكتب، ولفت إلى أن مصير أذربيجان خلال شهري مايو ويونيو عام 1993 كان على المحك في ظل ظروف الحرب التي أطلقت عنانها أرمينيا والأزمة الاقتصادية العميقة التي سببها انهيار النظام الاقتصادي السوفيتي والضغط الخارجي والصعوبات الداخلية من جراء كل هذا، في هذا الزمن العصيب من تاريخ أذربيجان، توجه شعب أذربيجان بنداء إلى حيدر علييف لتولي زمام السلطة وإخراج البلاد من تلك الأزمات.

وتابع: «استطاع علييف خلال فترة قصيرة من ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز العلاقات الدولية الأكثر إلحاحا، وتبني إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة وإرساء أسس التنمية المستدامة طويلة الأجل للبلاد، وهكذا حلت حقبة جديدة في حياة جمهورية أذربيجان المستقلة».

وأكد أن سياساته الخارجية اعتمدت على تعزيز علاقاتها الثنائية بدول الجوار، وبالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول آسيا وأفريقيا ودول الجنوب الأمريكي. وأولت السياسة الخارجية الجديدة عناية خاصة لإعادة بناء العلاقات التاريخية بين أذربيجان والعالم العربي المسلم.

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