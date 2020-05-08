شكرا لقرائتكم خبر عن «عين المواطن».. مبادرة لإصلاح الشوارع والكورنيش بالمنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مبادرة «عين المواطن»، للبدء في إصلاح الشوارع والميادين ورفع كفاءة الكورنيش بمدينة المنصورة من خلال ما وصفه برصد الخلل من خلال «عين المواطن» وليس الموظف.

ووجه «مختار» لمديري بالبدء في رصد أي كسر بالشوارع أو على الكورنيش والبدء فورا في إصلاحها، قائلا: «ضع نفسك مكان المواطن وأي خلل ترصده أو يضايقك أو تشعر أنه قد يسبب أذى لأي شخص قم بإصلاحه فورا بمعنى أنك تشتغل مواطن في رصد الخلل وموظف محب لبلده في إصلاحه».

وكلف المحافظ، رئيس الورشة الصناعية بتشكيل مجموعات عمل للقيام بأعمال الصيانة اللازمة ورفع الكفاءة لكورنيش النيل وإصلاح الأعمدة والكشافات وسور الكورنيش والمقاعد العامة، بالإضافة لمراجعة الإنارة وإصلاح أي عطب بالرصيف أو البلدورات وغسلها ودهانها بالإضافة للعمل بالشوارع الرئيسية.

وبدأت الورشة الصناعية المتنقلة بحي غرب المنصورة بأعمال الصيانة الشاملة والترميم وإعادة تأهيل منطقة كورنيش المشاية السفلية وشارع الجمهورية، وترميم الأرصفة والأسوار وإزالة المعوقات من البروزات الخرسانية والحديدية وتركيب البلاط التالف والناقص بالأرصفة وصيانة ولحام سور الكورنيش والتندات والمظلات وتركيب الخشب الناقص والتالف بالمقاعد.

وقال المحافظ، في تصريح لـ«المصرى اليوم»: «المواطن عندما يسير في الشارع ينتقد أي خلل يجده بالشارع مثل وجود كسر بالرصيف أو في حديد سور الكورنيش أو المقاعد الموجودة على الرصيف أو وجود خلع في بلاط الرصيف أو كسر في الأسفلت بالشارع وغيرها من المشاكل البسيطة ولكنها قد تسبب الأذى للمواطن، ولذلك قلت للعاملين بالورش الهندسية بالأحياء والمراكز أن ينظروا للشارع بعين المواطن اللي بيتضايق من المشاكل دي وليس عين الموظف اللى بتهرب من الشغل».

وأضاف «مختار»: «وبدأنا بالفعل العمل بمدينة المنصورة بنطاق حى غرب حيث يوجد كورنيش النيل بطول 3 كيلو، وبدأ العاملون بالورشة الصناعية برصد أي خلل أو عطب بسور الكورنيش والرصيف والمقاعد والأعمدة والبلدورات ثم بدأوا في إصلاحها ورفع كفاءتها»، مشيرا إلى أن المبادرة سيتم تطبيقها بجميع مراكز ومدن المحافظة، قائلا: «الورش الصناعية بها فنيون على أعلى مستوى من الكفاءة ومعدات ولا يوجد لهم عمل إلا في الضرورة ولذلك سوف يتم توجيههم للاستفادة من طاقتهم وخبرتهم في هذه الإصلاحات التي تحتاج إلى مجهود ولا تحتاج إلى موارد كبيرة حتى يتم تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين».

ولفت إلى أنه تم تكليف الطرق والأحياء ومحطة الخلط الأسفلتية بتنفيذ نفس المبادرة بجميع الشوارع لرفع كفاءتها وإصلاح أي كسر بالأسفلت موجود بها.

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية

مبادرة «عين المواطن» لإصلاح الشوارع والكورنيش بالدقهلية