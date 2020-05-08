شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل مدن جامعة الإسكندرية» يحتفل بعيد ميلاد مصاب بكورونا بأغنية وتورتة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية للتحفيف عن مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»؛ حرص أفراد الطاقم الطبي والتمريضي بمستشفى مدن جامعة الإسكندرية، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، على الاحتفال بعيد ميلاد أحد النزلاء، البالغ من العمر ٢٥ عاما.

وعلى أنغام الأغنية الشهيرة والمخصصة للاحتفال بأعياد الميلاد في مصر وهي «سنة حلوة يا جميل»، اصطف الأطباء وطاقم التمريض في المستشفى على شكل نصف دائرة وأحضروا تورتة وشاركوا شابا محولا من مستشفى حميات الإسكندرية الاحتفال بعيد ميلاده، وسط تفاعل من الجميع.

بدوره، قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، المدير الطبي لمستشفى الحجر الصحي الجديد، الذى تم إنشاؤه بمقر المدن الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية، إن الهدف من الاحتفال بعيد ميلاد أحد النزلاء يأتي في إطار سياسة المستشفى في التخفيف عن المرضى وإدخال البهجة والسعادة على وجوههم وكسر حدة الفيروس لدى المصابين نظرا لما يسببه الوباء العالمي من رعب وهلع لدى المواطنين حول العالم.

الاحتفال بعيد ميلاد أحد مصابي كورونا في مستشفى العزل بالإسكندرية

وأوضح «إبراهيم»، لـ«المصرى اليوم»، أن المستشفى استقبل ٤ حالات جديدة من مصابي كورونا، فجر الجمعة، بينهم طفل، يبلغ من العمر عاما، محول من مستشفى صدر دمنهور في محافظة البحيرة، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى ٢٦ حالة خلال يومين، وجرى تسكينهم في غرفهم لتقديم الخدمة الطبية لهم على يد فريق طبي متخصص ومدرب.

الاحتفال بعيد ميلاد أحد مصابي كورونا في مستشفى العزل بالإسكندرية