شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد طيار محمد عبد البصير على مدرسة بمسقط رأسه بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم ٥٦٤٤ لسنة ٢٠٢٠، بإطلاق اسم الشهيد مقدم طيار محمد عبدالبصير فؤاد، على مدرسة أبوكبير الثانوية بنين.

وأكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة، وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من دماء زكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

يأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس تنفيذي المحافظة خلال جلسته بتاريخ 4 مايو 2020، على المذكرة المقدمة من رئاسة مركز ومدينة أبوكبير، والمرفق بها موافقة الإدارة التعليمية بأبوكبير والمتضمنة اختيار مدرسة أبوكبير الثانوية بنين لتكون باسم الشهيد، وموافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة، ليصدر المحافظ قرارا بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة تخليدا لذكراه.