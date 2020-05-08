شكرا لقرائتكم خبر عن «الشكاوى الحكومية» تنقذ مُسن بلا مأوى وتسكنه إحدى دور الرعاية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، استجابة المنظومة لاستغاثة مُسن بلا مأوى، كان مُلقى بأحد شوارع منطقة الدويقة الجديدة بمحافظة القاهرة، وتداول العديد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورًا يتضمن صورًا للمُشرد مُسجى على الأرض في حالة إعياء شديد، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل لمساعدته.

وأكد مدير المنظومة أنه فور رصد المنشور، تم التنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع حالة المسن، حيث تم البدء بنقله إلى مستشفى الحسين الجامعي للاطمئنان على حالته الصحية، بهدف التأكد من مدى إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، ومن ثم التنسيق مع الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير مستشفى الحميات بالعباسية، ونقل الحالة لمستشفى حميات العباسية لإجراء التحاليل المناسبة له وأخذ المسحة منه، لتلقى الرعاية الطبية المناسبة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المحور الثاني للتحرك جاء في إطار توفير الرعاية الاجتماعية الملائمة للحالة، لافتاً إلى أنه استكمالًا لإجراءات نقل وإيداع المواطن محل الاستغاثة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة لاستقبال الحالة، وعلى الفور توجه فريق من وحدات غرب القاهرة المتنقلة التابعة للمديرية لاتخاذ التدابير اللازمة لنقل وإيواء المواطن محل الشكوى بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة بمحيط منطقة حدائق القبة، وتم إيداعه بغرفة عزل داخل الدار لحين ظهور نتائج التحاليل الخاصة به حرصًا على سلامة النزلاء.