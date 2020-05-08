شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت: معتدل غائم جزئي.. والقاهرة 29 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا السبت، طقسًا معتدلًا غائمًا جزئيًا على القاهرة والوجه البحرى مع شبورة صباحًا.
كما يتوقع الخبراء طقسا معتدلا غائما جزئيا على السواحل الشمالية وفرصة أمطار خفيفة (30: 20% تقريبًا) على مناطق متفرقة والرياح تنشط غربًا، وطقسا مشمسا مائلا للحرارة على شمال الصعيد، وشبورة ورياحا معتدلة تنشط أحيانًا، ومشمسا حارا على جنوب الصعيد ورياحا معتدلة تنشط أحيانًا.
والطقس ليلًا بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد.
وهناك نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء، يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون: القاهرة «29 – 16»، الإسكندرية «23– 16»، قنا «33- 19»، الأقصر «35 – 20»، أسوان «36 – 21».
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الوضع في مصر
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اصابات
7,981
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تعافي
1,887
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وفيات
482
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