شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم وضع شروط انتقائية لقبول طلاب الجامعات وتغيير التنسيق؟.. الحكومة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء بشأن وضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وأشار المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم- إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءاً من العام الدراسي المقبل، وأن الدولة مُلتزمة بإتاحة فرص متكافئة لكل الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي، موضحةً أن نظام تنسيق القبول بالجامعات المعمول به سيتم تطبيقه دون أي تغيير عن الأعوام السابقة، طبقاً لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات حول هذا الشأن يُرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (http://portal.mohesr.gov.eg).