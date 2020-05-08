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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لميكنة وانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وذلك بحضور المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء ياسر أبومندور، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف المتعلق بالتعاقدات وتدبير الأجهزة والمعدات اللازمة لعمل مختلف الجهات الحكومية داخل العاصمة الادارية، وكذا الموقف الخاص بالتطبيقات وميكنة أعمال تلك الجهات، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن التطبيقات المشتركة بين الجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الادارية في مرحلتها الأولى تتضمن البوابة الرئيسية لمنصة العمل الحكومي الموحد لموظفي الدولة، وتطبيق إدارة الموارد البشرية، وتطبيق متابعة القرارات والتكليفات، وتطبيق إدارة الوثائق والمحتوى، وتطبيق الأرشيف الإلكتروني.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه جار العمل على الانتهاء من تنفيذ التطبيقات الخاصة بالمرحلة الثانية، والتي تتضمن تطبيق إدارة ومتابعة المشروعات، وتطبيق التعاقدات الحكومية والمشتريات، فضلاً عن التكامل والربط مع التطبيقات المالية المنفذة بواسطة وزارة المالية.

كما تطرق الاجتماع إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالتشغيل التجريبي للتطبيقات التي تم إنشاؤها، وتدريب الموظفين من مختلف الجهات الحكومية على تلك التطبيقات، وكيفية التعامل معها، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم بدء الدورات التدريبية بنظام المؤتمرات المرئية والتعليم عن بعد ومخطط الأعمال، وبلغ متوسط عدد الحضور لهذه الدورات حوالي (210) موظفين من الجهات المنتقلة من كل من (وحدة التحول الرقمي – إدارة شؤون العاملين).

رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لميكنة وانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية