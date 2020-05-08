شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» لا صحة لفتح الأندية الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب منتصف مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بعض الشائعات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المركز- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- إنه «لا يوجد دليل علمي على وجود مناعة أو حصانة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى للمتعافين من الفيروس، ويجب عليهم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية كغيرهم».

وأشار إلى نفي منظمة الصحة العالمية مشاركتها في أي تقرير تحليلي للإصابات بفيروس كورونا في مصر مع أي جهة إعلامية، والمناشدة لكافة الوسائل الإعلامية استقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة.

ونوه المركز بأنه يتم التشديد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ حتى تتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مع تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة حتى لا تتوقف أي صناعة، مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لحماية العاملين، لافتا إلى أنه لا صحة لإغلاق مستشفى النجيلة وامتناعه عن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن المستشفى يعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقته.

كما أكد أن الدولة تتحمل تكلفة عزل العائدين من الخارج بالمدن الجامعية ونزل الشباب وتوفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الطبية طوال فترة الإقامة، ومن يرغب في العزل الصحي في أحد الفنادق فسيتحمل تكلفة إقامته بها مع توفير الإشراف الطبي اللازم للمتابعة أثناء فترة العزل.

وبين المركز إلى أنه لا صحة لصدور قرار بإعادة فتح الأندية الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب منتصف الشهر الجاري، مشددا على أن كافة المؤسسات الرياضية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات.

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كما أوضح أنه لم تصدر تصريحات من أي مسؤول تخص تحذير المواطنين من شراء الملابس من المحلات والمتاجر، باعتبارها أحد وسائل انتقال فيروس كورونا.