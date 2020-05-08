شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن رابط الاختبارات الإلكترونية وتسليم أبحاث التربية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان عن رابط التسجيل لأداء الاختبارات الإلكترونية وتسليم أبحاث دورات التربية العسكرية للطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وذلك تيسيرًا على الطلاب من جراء تعليق الدراسة بالجامعات أثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان رسمي صادر عن جامعة حلوان منذ قليل، يقوم الطالب بالتسجيل في دورة التربية العسكرية من خلال الدخول على رابط الموقع التالي للتسجيل ولرفع البحث الخاص بمادة التربية العسكرية - وأداء الاختبار أون لاين - من خلال http://App2.Helwan.Edu.Eg/Military/Exam وذلك عقب تسجيل مجموعة من البيانات وهي الرقم القومي والبيانات الشخصية. الأسم والكلية والفرقة ورقم الطالب بالدورة المشترك بها والفصيلة ثم رفع وتحميل البحث على الموقع عقب كتابته وفقا للشروط المحددة وأداء الإمتحان.

ويقوم الطالب بتقديم ورقة بحثية حول أحد الموضوعات عن دور الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فيروس كرونا المستجد، تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي و المصري، ودور المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا، والأثر السلبي للشائعات خلال إدارة الازمة وأسلوب مجابهتها، المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب و أسلوب الوقاية منها، وحروب الجيل الرابع على شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم تحديد موضوع البحث للطالب وفقًا إلى رقمه المسلسل وفصيلته.

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ويقوم الطالب بأداء البحث المطلوب منه وتسليمه إلى إدارة التربية العسكرية ويعتبر تسليم الأبحاث وتنفيذ الامتحان شرط أساسي للنجاح فى دورة التربية العسكرية حيث يقوم الطالب بإعداد موضوع البحث وتسليمه أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني المعلن عنه.