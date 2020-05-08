شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكى..الذكر العبادة الوحيدة التي لم يضع الله لها حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف،وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه ، وفضل الذكر ، وهل الذكر منحصر في التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة ، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟، هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن(فيروس كورونا). Advertisements قال الشيخ أحمد المالكى، أن الله لم يجعل عبادة إلا وجعل لها حد معلوم ينتهى إليه فمثلا صلاة الظهر لا تصح خمس ركعات بل اربع ركعات وهكذا ، ما عدا عبادة لم يضع لها حد وهى عبادة الذكر فالله لم يجعل لها حد ينتهى إليه لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ، ثم عذر أهلها في حال عذر ، غير الذكر ، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله ، فقال : " فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " ، بالليل والنهار ، في البر والبحر ، وفي السفر والحضر ، والغنى والفقر ، والسقم والصحة ، والسر والعلانية ، وعلى كل حال

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