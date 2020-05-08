شكرا لقرائتكم خبر عن "مهندسين الجيزة" تتلقى شكاوى أعضائها المُتضررين وظيفيا وصحيا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس إيهاب منصور رئيس نقابة المهندسين بالجيزة، عضو مجلس النواب، عن تلقى النقابة الفرعية أى شكاوى للمهندسين المُتضررين فى جهة عملهم خلال تلك الفترة من تفشى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، فى إطار حرص نقابه المهندسين بالجيزة على سلامة أعضائها المهندسين.

وأوضحت نقابة مهندسين الجيزة، فى بيان، أن ذلم يأتى فى إطار التعاون مع لجنة إدارة الأزمة بالنقابة العامة للمهندسين التى تم تشكيلها، مطالبة كافة أعضائها عند التعرض لأى ضرر سواء وظيفيا أو صحيا إحضار المستندات الدالة على وقوع الضرر، والتقدم لمقر النقابه بعد ملىء النموذج المخصص لذلك، حتى يتسنى للنقابة الوقوف بجانب المهندس.

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وكانت قد أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة اللواء محمود مغاورى الأمين العام للنقابة، للتواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لرصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ( كوفيد 19)، لأى من المهندسين، ومتابعة نتائج التحاليل والتنسيق والتواصل مع أسرهم، بالإضافة إلى دراسة الموقف على مستوى كافة النقابات الفرعية، بالمحافظات، والتداعيات الناتجة عنه.

وطالبت النقابة العامة، جميع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بتفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لهم، للتأكد من التزام جميع الشركات التي يعمل بها مهندسون بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات للمهندسين بمواقع العمل، تنفيذا للتوصيات الصادرة بالاجتماع المنعقد بين نقابة المهندسين والاتحاد المصري للتشييد والبناء، نهاية مارس الماضى، بخصوص التزام شركات المقاولات، وكذلك المكاتب الاستشارية والمصانع والجهات الإنتاجية بتطبيق كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية أثناء العمل، والتواصل مع المكاتب الاستشارية للعمل على تنفيذ توصيات الدولة فيما يخص اشتراطات وظروف استئناف العمل، مع الاستمرار فى صرف مستحقات المهندسين العاملين بهذه المكاتب.