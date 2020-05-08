شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حصر جراجات السيارات أسفل العقارات المستبدلة نشاطها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بحصر جراجات السيارات الموجودة اسفل العقارات السكنية والتي تم تحويل استخدامها الي انشطة أخري واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اعادتها لحالتها .

وشدد راشد على شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وتخصيصها فى الغرض الذى أنشئت من أجله لما لها من أهمية في تحقيق سيوله مرورية بالعديد من الطرق، موجها بإعداد تقرير يومى بعدد الجراجات التي تم فتحها مع تكثيف مجهودات فتح الجراجات .

كما وجه راشد رؤساء الاحياء والمراكز والمدن والاجهزة التنفيذية والادارات الهندسية التابعة لهم بالمرور الدوري على كافة أعمال المبانى التى تتم بموجب ترخيص سبق إصداره والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات (الجراجات ) بالترخيص الصادر ومتابعة تنفيذها علي الطبيعة طبقاً للاشتراطات والرسومات المحددة مشددا علي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال وجود أى مخالفة .

توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال جوله قام بها لمتابعه اعمال فتح الجراجات المغلقه حيث تابع المحافظ مجهودات فتح 3 جراجات مغلقه بحي العمرانية بشوارع الهرم و مرزوق شكرى و سيدى عمار وفي حي الدقي تم رصد تحويل جراج الي مغسله بشارع الثورة وتحويل الجراج الي ورشه اصلاح درجات ناريه في شارع مصدق وتحويل الجراج لمحل تجاري في 29 ش السد العالي وتم ازاله المخالفات لفتح تلك الجراجات مجددا واستخدامها في تقليل انتظار السيارات بمحيطها وتيسير الحركة المرورية .

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وفي حي الطالبية تم رصد 4 جراجات مغلقه بشوارع ترسا والمريوطية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها لإعادة فتحها للغرض المخصص لها .

وتأتي مجهودات محافظة الجيزة في فتح الجراجات المغلقة او التي تستخدم في غير الغرض المخصص لها لما يسببه انتظار السيارات في نهر الطريق من تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطئ بها.