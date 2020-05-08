شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات إزالة للمبانى بأحياء العاصمة وتحويل المخالف للنيابة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى املاك الدولة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات .

ووجه محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة حفاظًا على حق الشعب .

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وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مشيرا إلى أن الإزالات التى يتم تنفيذها تتم بصورة رادعة لعدم السماح للمخالف بتكرار مخالفته مجددًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتشهد مناطق العاصمة الأربعة موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على الأراضى أملاك الدولة حيث تشهد المنطقة الشرقية اليوم إستكمال إزالة 34 عقار بمحور ترعة الطوارىء بحى السلام أول ضمن أعمال إزالة العقارات المخالفة على جانبى المحور كما تم إزالة عقار مخالف بشارع جسر السويس واستكمال إزالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 124 شارع جسر السويس وازالة عقار حتى سطح الأرض بعين شمس ، وفى المنطقة الجنوبية يتم إستكمال إزالة المبان المخالفة المقامة على قطعة الأرض التى استردتها محافظة القاهرة كجزء من المديونية المستحقة للمحافظة لدى جمعية صقر قريش والبالغ مساحتها 38 ألف م2 ، كما تم إزالة مبان مخالفة بأحياء البساتين والخليفة ، وتنفيذ إزالة مبنى مخالف حتى سطح الأرض مقام على أرض أملاك الدولة وإزالة 4 محلات حتى سطح الأرض بنهر الطريق بحلوان ، وفى المنطقة الغربية تم إزالة بناء مخالف بحى منشأة ناصر وفى المنطقة الشمالية تم إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع بن سندر بحى الزيتون وإزالة مبان مخالفة بالزاوية الحمراء وبشارع الشركات بالشرابية .



