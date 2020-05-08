شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الداخلية لإزالة تعديات الزراعات وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفاتتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

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ونجحت مديرية أمن أسيوط في تنفيذ (53) قرار إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بدائرتى مركزى شرطة (ساحل سليم – منفلوط)، وبمديرية أمن البحيرة، تم تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (المحمودية) .

وفى مديرية أمن القليوبية، تم تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وتنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة (أشمون) بالمنوفية، و تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرتى مركزى شرطة (بنى سويف - ناصر)، و تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بسوهاج، و تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (القرنة) بالأقصر.











