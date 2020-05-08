شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الضرائب ترفع الحجز عن أي عميل يسدد 1% من أصل الضريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، نفي الحكومة لعدة شائعات انتشرت في الفترة الأخيرة، بجانب تغطية كاملة لتطورات أزمة كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى أهم الأخبار...

الحكومة: مبادرة لرفع الحجز الضريبى عن أى عميل يسدد 1% من أصل الضريبة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 4 رحلات استثنائية لإعادة عالقين بالخارج

يستعد مطار مرسى على الدولي، لاستقبال 4 رحلات استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران، بينهم رحلتين قادمتين من مدينة إسطنبول التركيبة، وأخرى من مدينة واشنطن الأمريكية والرابعة من أوغندا، يقلان على متنهم مصريين عالقين بتركيا وأمريكا و أوغندا والسودان .

رئيس جهاز المنيا الجديدة: تنفيذ إزدواج الطريق الصحراوى الشرقى

قال المهندس محمد مصطفي أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه جار حالياً العمل على قدم وساق بمشروع " تنفيذ إزدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتي الحد الشمالي لكردون المدينة بطول 6.5 كيلومتر أمام منطقة الإسكان الاجتماعي وعمارات المنحة الإماراتية بالمدينة.

فيديو.. عودة خدمات الشهر العقارى بـ"الكمامة والجوانتى"

يبرز فيديو لليوم السابع عودة الخدمات الضرورية للمواطنين بالشهر العقاري مثل توكيل خاص بمعاش أو توكيل خاص بقضية خاصة دعاوى الأحوال الشخصية وإثبات النسب ودعاوى النفقة ومحاضر فتح وغلق وصية وإثبات التاريخ، بجانب إضافة خدمتين أخريتين هما التوكيلات بكافة أنواعها وعقود بيع السيارات.

وزير الإسكان: تنفيذ 3 آلاف شقة لسكان المناطق الخطرة بالعبور بـ1.2 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي بمشروع عمارات "مدينة السلام" لسكان المناطق العشوائية "غير الآمنة "، حيث يتم العمل بوتيرة متسارعة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

بينهم متعافون.. دراسة تكشف ظهور فيروس كورونا فى عينات السائل المنوى

أجرى باحثون فى الصين تحليلا لعينات السائل المنوى من 38 رجلاً ثبتت إصابتهم بـ COVID-19بينهم متعافون من الفيروس، واتضح أن 1 من كل 6 رجال، كان لديه آثار للفيروس التاجى فى السائل المنوى ومنهم المتعافون أيضا.

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غدا انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة بالسواحل والعظمى بالقاهرة 29 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط غربا.

رامز والشناوى وعاشور وراء انقلاب الأهلى على سيد عبد الحفيظ

كشف مسئولو الأهلى أن تسجيل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، حلقة فى برنامج رامز مجنون رسمى ليس السبب الوحيد وراء انقلاب إدارة النادى عليه.

الداخلية تغلق 271 محلا ومطعما مخالفين لمواجهة كورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (987) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (14) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

انفوجراف.. تعرف على أبرز أسباب حوادث الطرق بمصر.. بطلها العنصر البشرى

أصدر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية رسما توضيحيا "إنفوجراف" لتوعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالقواعد المرورية وتجنب مسببات الحوادث.

الحكومة تنفى الشائعات.. لم نحذر من شراء ملابس المحلات بسبب كورونا.. الأندية الرياضية لن تفتح منتصف مايو.. العام الدراسي الجديد لن يؤجل.. وتسليم المشروعات البحثية غير مرتبط بدفع المصروفات المدرسية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، فى تقريره الأسبوعى 7 حقائق عن فيروس كورونا ردا على الشائعات التى انتشرت خلال اليوميين الماضيين، كما رصد المركز 9 شائعات ، وفى مقدمتها نفت منظمة الصحة العالمية مشاركتها في أي تقرير تحليلي للإصابات بفيروس كورونا في مصر مع أي جهة إعلامية، وناشدت كافة الوسائل الإعلامية استقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة.

وأكد المركز ، انه يتم التشديد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ حتى تتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مع تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة حتى لا تتوقف أي صناعة، مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لحماية العاملين.

صفحات من سيرة الفقه والدم 2.. مدونات شياطين الخطاب الدينى بين التقيّة وحلم الخلافة وجبال أفغانستان.. 28 كتابا تؤسّس للإرهاب من إخوان البنا للقاعدة.. وقطب وعبدالرحمن وفرج وفضل وعزام والقرضاوى أبرز مرجعيات القتل

عاش الإسلام بضع عقود من رحلته صافيًا لا تُخالطه شائبة، لكنّ سنوات الفوضى والتناحر التى اندلعت شرارتها فى السقيفة عقب وفاة الرسول، وتعالت نيرانها مع الفتنة الكبرى وصراعات الحُكم، ثمّ تأبيد سلطة الأُمويِّين وفق آلية "أوتوقراطية" تتجاوز الشورى والقبول العام، تركت آثارًا مُباشرة على وعى المُشتغلين بالفقه. ربما كانت أفكار أحمد بن حنبل مشحونةً بهذا التراث، ومن ورائه ابن تيمية وابن القيِّم وصولاً إلى الوهابية وأبوالأعلى المودودى، لكن رغم هذا المسار المُتّصل من تشدُّد الحنابلة، فإن تطوُّرات السياسة الحديثة أنتجت محنة شبيهة بفتنة العصور الأولى، وكما كان تراجع الدولة وغزو التتار حافزين للحنابلة الأوائل، فإن سقوط الدولة العثمانية، وتفكيك المنطقة واستعمارها، كانت حوافز مُبتكرة لطابور جديد من الإسلاميين المُنحازين لخطابات العنف، لم يكن بعضهم حنبلى المذهب، لكنهم انخرطوا جميعًا فى الدائرة نفسها.

أخيرا.. شاهد أول ظهور لنجوم برشلونة على أرض الملعب بعد غياب شهرين

وعاد لاعبو الفريق الكتالونى للتدريبات الفردية بدءاً من اليوم، بعدما خضع اللاعبون للفحوصات الطبية أمس الأول، الأربعاء، استعداداً لاستكمال الدورى الإسبانى فى الموسم الجارى 2019-2020 الذى توقف فى مارس الماضى لانتشار فيروس كورونا.

ذاكر فى البيت.. الخليج 365 يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2020 فى مادة اللغة العربية الجزء الثانى.. شرح واف لأجزاء المقرر.. أهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

يعيش العالم خلال الفترة الأخيرة في حالة من الذعر والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، الأمر الذي اضطر الكثير من البلاد لمطالبة مواطنيها بالالتزام بالعزل المنزلي، وتعليق الدراسة وغلق المدارس، بل وفرض حظر التجوال في كثير من الأحيان للحد من انتشاره، الأمر الذي تسبب في إصابة الكثير من الطلاب بحالة من الارتباك.