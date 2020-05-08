حلم السفر.. ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط متهمين بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم بسوهاج، بزعم بتهسيل سفرهم للعمل بإحدى الدول العربية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغ من بعض المواطنين (بمحافظة سوهاج)، بقيام كل من (صاحب شركة للرحلات - "شقيقه" مدير لذات الشركة - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالدول العربية، مُتخذان من شركة الرحلاتا مكانا لمزاولة نشاطهما المؤثم، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية، وبلغت (200,000 - مائتان ألف جنيه)، مقابل تسهيل سفرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بها، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أمكن ضبط المتهمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.