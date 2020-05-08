بقيمة 30 مليون جنيه.. ضبط 114 قضية تهريب عبر المنافذ خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر أبريل 2020 في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (114) قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ملابس جاهزة - أقمشة – أمتعة شخصية – كمية من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى - مستحضرات طبية وتجميل – مستلزمات طبية – أدوية وعقاقير طبية بشرية – كمية من المواد المستخدمة في تصنيع الكمامات الطبية – أجهزة كهربائية – جلود ثعبان وتمساح مدبوغة – سجائر أجنبية الصنع –نحاس خردة).. بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي قرابه 30مليون جنيه. Advertisements وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت (338 جرام مشغولات ذهبية – 2 خاتم مرصع بالألماس وزنت 2 جرام) . وأثمرت جهود الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (8) قضايا تهريب مخدرات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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