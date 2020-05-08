"أفيون وحشيش وفودو".. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط حائزي ومروجي المواد المخدرة بمختلف أنواعها بعدد من المحافظات. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (عاطل) فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزته ( 4 لفافات لمخدر الأفيون "وزنت 1 كيلو جرام" - مبلغ مالي، هاتف محمول) بقصد الاتجار. كما تم ضبط (شخصين أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما ( 48 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 4.800 كيلو جرام" - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول). Advertisements وضُبط في الجيزة عاطلين أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزتهما ( 20 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) . وأثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) لتخصصه في الاتجار بمخدر الفودو وكذا محاولته تصنيع ذات المخدر وترويجه على نطاق واسع متخذا من منطقة سكنه بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وتم ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه ، وبحوزته (كمية لمخدر الفودو "وزنت 500 جرام" – كمية من المادة الفعالة للحشيش الصناعي "وزنت 42 جرام" – 10 أمبول مخدر لعقار "أفيدرين" – 2 زجاجة لمخدر "كيتامين" – 2 زجاجة "أسيتون" يتم استخدامهم في تصنيع وإعداد المخدر" – مبلغ مالي - هاتف محمول - ميزان حساس) بقصد التصنيع والاتجار. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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