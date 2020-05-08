وزير الإنتاج الحربي: منظومة المخلفات الجديدة تشهد تحديات كبيرة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كل من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة الإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لعقد اجتماع مفصل حول الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة المخلفات الجديدة بحضور ممثلين عن وزارات والتخطيط والمالية وقيادات الوزارات الثلاث.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يهدف إلى مراجعه ما تم في البرامج الثلاثة لمنظومة المخلفات الجديدة وتضم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والمشاركة المجتمعية والدعم المؤسسي، بالتعاون مع شركاء تنفيذ المنظومة، وذلك ضمن مهام جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتنظيم أدوار الفاعلين في منظومة المخلفات للخروج بها إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة وكيفية التعامل معها لتلافيها خلال المراحل المقبلة.

وأكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي: جميعنا شركاء في فريق واحد نسعى لاستكمال العمل، موضحا أنه من خلال الوقوف على الوضع التنفيذى سيتضح حجم العمل المبذول والذي سيتم استكماله بقوة لإنجاح المنظومة.

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وأشاد العصار، بالجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة في التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تشهد تحديات كبيرة في ظل الوضع الراهن الجديد للتخلص الآمن من النفايات في المحافظات المختلفة وبخاصة المناطق المحظورة والخاصة بالحجر الصحي في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وشدد على استعداد الوزارة التام لتسخير إمكانيات الإنتاج الحربي من معدات وعربات "ماز" وتلبية كافة متطلبات العاملين على منظومة النظافة بتقديم المطهرات والمعدات الوقائية لإجراء عمليات التطهير بصفة دورية وتطهير جميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل وغيرها.

وأكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تقوم بتنسيق كامل مع كافة الأطراف لما يتم فعليًا على أرض الواقع والموقف التنفيذي بما يوضح حجم المجهود المبذول ومدى دقة العمل فعليًا.

وأشار التراس، إلى وجود متابعة مستمرة ووثيقة للعمل من قبل الهيئة لإنجاح المنظومة، موضحًا: هناك قناعة تامة بأهمية المشروع فهو مشروع قومي في المقام الأول ويحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف لإنجاحه وتنفيذه بالشكل اللائق.