شعراوي: الحكومة تعمل كفريق واحد لإنجاح منظومة المخلفات الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كل من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة الإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لعقد اجتماع مفصل حول الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة المخلفات الجديدة بحضور ممثلين عن وزارات والتخطيط والمالية وقيادات الوزارات الثلاث.

وأكد اللواء محمود شعراوي، استمرار التنسيق مع وزارة البيئة وباقي الوزارات المشاركة في المنظومة الجديدة للمخلفات لسرعة تنفيذ برامجها المختلفة وفقًا للتوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى العمل كفريق عمل واحد لإنجاح المنظومة وتغيير الصورة الحالية لكافة المحافظات وإيجاد منظومة مستدامة وناجحة.

وقال إنه تم القيام بتدخلات كثيرة في كافة المحافظات ورفع كميات كبيرة من المخلفات بصورة يومية خاصة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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واستعرض شعراوي، عددًا من التداخلات والأعمال للوزارة والنجاحات التي تحققت في عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة ومن بينها محافظتي الدقهلية والغربية، وكيفية التعامل مع المشكلات بكل محافظة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن كل الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الوزارة في المحافظات عبر الوحدة التنفيذية للمخلفات تتم وفقاً لرؤية تشاركية واحدة بين مختلف الأطراف المنفذة للمنظومة وعلى رأسها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وناقش شعراوي، جهود الوزارة لحل مشكلة تراكم المخلفات بالغربية خاصة في مصنعي دفرة والمحلة، لافتًا إلى أن الوزارة تنسق مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات برفع كفاءة منظومة المخلفات بالمحافظة، وتطوير مصنعي دفرة والمحلة للتدوير بطرق مستدامة للتقليل من حجم المخلفات، في إطار تشاركي لوضع حل مستدام للتعامل مع المصنعين ورفع كفاءة تشغيلهم.

كما استعرض الوزير، بعض المشاكل والتحديات التي كانت تواجه محافظة الدقهلية والتدخلات العاجلة من قبل الوزارة لسرعة حل مشكلة القمامة والتعاون الذي يتم حاليًا وفقًا للتعاقد مؤخرًا بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب.