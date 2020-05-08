وزيرة البيئة: بدء إنشاء 24 مدفنا صحيا للتخلص من المخلفات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كل من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة الإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لعقد اجتماع مفصل حول الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة المخلفات الجديدة بحضور ممثلين عن وزارات والتخطيط والمالية وقيادات الوزارات الثلاث.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يهدف إلى مراجعه ما تم في البرامج الثلاثة لمنظومة المخلفات الجديدة وتضم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والمشاركة المجتمعية والدعم المؤسسي، بالتعاون مع شركاء تنفيذ المنظومة، وذلك ضمن مهام جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتنظيم أدوار الفاعلين في منظومة المخلفات للخروج بها إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة وكيفية التعامل معها لتلافيها خلال المراحل المقبلة.

واستعرضت الوزيرة، الوضع الحالي للمدافن الصحية وما تم الموافقة عليه منها والدراسات التفصيلية، حيث سيتم البدء بـ24 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى الموقف الحالي لمدفن العبور بعد الإجراءات الأخيرة المتخذة لرفع كفاءة العمل به، والمجمع المتكامل للمخلفات المقرر إقامته في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي ليصبح موقعا متكاملا لإدارة مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية يتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية والطبية والهدم والبناء في مراحل الفرز والتدوير والدفن.

كما تطرقت وزيرة البيئة، إلى الوضع الحالي للتعامل مع المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى ومنها مقلب الوفاء والأمل والذي أعد له خطة متكاملة لتحويله إلى حديقة، بالإضافة إلى مقالب القطامية والسلام والطوب الرملي والتحديات المتعلقة بالانتهاء من غلقهم في إطار توجيهات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء منها.

واستعرضت أيضًا الموقف الحالي للمحطات الوسيطة التي يتم إنشاؤها بعدد من محافظات الجمهورية سواء كانت ثابتة أو متحركة، حيث من المقرر إقامة 11 محطة ثابتة تم الانتهاء من إعداد 8 محطات ومناقشة الرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية لها، بالإضافة إلى 13 محطة أخرى منها 7 محطات متحركة، وموقف مصانع التدوير ومنها 3 مصانع في خطة العام الحالي بسوهاج والمنيا.

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وفيما يخص عقود التشغيل، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم وضع المواصفات والشروط الخاصة بعقود محافظة القاهرة ومتابعة موقفها، بالإضافة إلى مساعدة بعض المحافظات على إعداد كراسات الشروط الخاصة بها، وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد تصور قبل العام المالي المقبل، والانتهاء الكامل من البنية التحتية في بعض المحافظات خلال العام المقبل.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى موقف قانون المخلفات الجديد الذي أصبح على طاولة مجلس النواب في مارس الماضي، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بعد اعتماد مجلس الوزراء للتعريفة الخاصة بها في ديسمبر الماضي بقيمة 140 قرشا لكل كيلووات، وتم وضع خارطة طريق في الاجتماع الأول للجنة تحويل المخلفات لطاقة، حيث أبدت 86 شركة أجنبية ومصرية حتى الآن اهتمامها بالعمل في هذا المجال.

وحول الدعم الفني للمنظومة، أكدت وزيرة البيئة، أن مركز بحوث البناء والإسكان اعتمد خلال الفترة الماضية الكود المصري للمخلفات الصلبة، وأهميته في توحيد رؤية العمل، حيث تم البدء في تدريب العاملين عليه، بالإضافة إلى خطة الرصد والمتابعة والتي بدأت في عدد من أحياء محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضحت أنه أصبح لدينا دليلًا إرشاديًا لإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمراحل المختلفة لإعداد البنية التحتية، وخطط تشغيل لكل مكون من مكونات البنية التحتية من مدافن ومحطات ومصانع، وتدريب المسؤلين عنها عليها لضمان كفاءة تشغيلها.

وتطرقت إلى استراتيجية الاتصال والتوعية بالمنظومة، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني (انتي البداية، زراعة الأسطح، تنظيف نهر النيل) وغيرها من المبادرات الناجحة وكذلك المبادرة الرئاسية لرفع الوعي البيئي "اتحضر للأخضر" بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تعاون بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم حول أجمل منتج من إعادة تدوير المخلفات، حيث شارك الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية بنحو 4 آلاف منتج.