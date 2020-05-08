محافظ القاهرة: استمرار إزالة مخالفات البناء وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المباني المخالفة والتعديات على أراضي أملاك الدولة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.

ووجه عبدالعال، رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة حفاظًا على حق الشعب.

وشدد محافظ القاهرة، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مشيرًا إلى أن الإزالات تتم بصورة رادعة لعدم السماح للمخالف بتكرار مخالفته مجددًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وتشهد مناطق العاصمة الأربع موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو الواقعة على أملاك الدولة حيث تشهد المنطقة الشرقية اليوم استكمال إزالة 34 عقارًا بمحور ترعة الطوارىء بحي السلام أول ضمن أعمال إزالة العقارات المخالفة على جانبي المحور كما تم إزالة عقار مخالف بشارع جسر السويس واستكمال إزالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 124 شارع جسر السويس وإزالة عقار حتى سطح الأرض بعين شمس .

وفي المنطقة الجنوبية يتم استكمال إزالة المباني المخالفة المقامة على قطعة الأرض المستردة كجزء من المديونية المستحقة للمحافظة لدى جمعية صقر قريش والبالغ مساحتها 38 ألف م2، كما تم إزالة عقارات مخالفة بأحياء البساتين والخليفة، وتنفيذ إزالة عقار مخالف حتى سطح الأرض مقام على أرض أملاك الدولة وإزالة 4 محلات حتى سطح الأرض بنهر الطريق بحلوان.

وفي المنطقة الغربية تم إزالة بناء مخالف بحي منشأة ناصر وفي المنطقة الشمالية تم إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع بن سندر بحي الزيتون وإزالة عقارات مخالفة بالزاوية الحمراء وشارع الشركات بالشرابية.