كتلة هوائية باردة.. الأرصاد: انخفاص درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة وتشمل نهاية اليوم الجمعة حتى الأحد.

وقال شاهين، لمصراوي، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية اليوم الجمعة وتتراوح على القاهرة من 34 إلى 35 درجة، مع وجود فرص لأمطار حفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري غير مؤثرة.

وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية: خلال الليل فيه نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نتيجة تغير الكتلة الهوائية ودخول هواء بارد قادم من غرب البحر المتوسط، يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر.

وأشار إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة بمقدار من 5 إلى 6 درجات على القاهرة والوجه البحري مقارنة باليوم، مع وجود شبورة على الطرق الزراعية.

