الإسكان: تنفيذ شبكة الصرف الصحي لعمارات "السلام" لسكان العشوائيات غير الآمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارِ تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي بمشروع عمارات "مدينة السلام" لسكان المناطق العشوائية "غير الآمنة"، حيث يتم العمل بوتيرة متسارعة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه جارٍ تنفيذ نحو 126 عمارة "عمارات السلام" لأهالي المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه، وبنسبة إنجاز بلغت أكثر من 60%، وجار استكمال أعمال المرافق والطرق للعمارات.

ووجه رئيس جهاز مدينة العبور، باتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة توفير المهمات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامات، وتوفير مواد التطهير والتعقيم بمواقع العمل المختلفة، وجهاز قياس الحرارة.