أخبار مصر | حملة مكبرة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات بأحياء الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات بأحياء الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بحصر جراجات السيارات الموجودة أسفل العقارات السكنية، والتي تم تحويل استخدامها الي أنشطة أخري واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادتها لحالتها.

وشدد المحافظ، علي شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، وتخصيصها فى الغرض الذى أنشئت من أجله لما لها من أهمية في تحقيق سيوله مرورية بالعديد من الطرق ووجه بإعداد تقرير يومى بعدد الجراجات التي تم فتحها مع تكثيف مجهودات فتح الجراجات.

كما وجه راشد رؤساء الاحياء والمراكز والمدن والاجهزة التنفيذية والادارات الهندسية التابعة لهم بالمرور الدوري على كافة أعمال المبانى التى تتم بموجب ترخيص سبق إصداره والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات (الجراجات ) بالترخيص الصادر ومتابعة تنفيذها علي الطبيعة طبقاً للاشتراطات والرسومات المحددة مشددا علي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال وجود اي مخالفة.

توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال جوله قام بها لمتابعه اعمال فتح الجراجات المغلقه حيث تابع المحافظ مجهودات فتح عدد ٣ جراجات مغلقة بحي العمرانية بشوارع الهرم و مرزوق شكرى و سيدى عمار وفي حي الدقي تم رصد تحويل جراج الي مغسله ب ٤ ش الثورة وتحويل الجراج الي ورشه اصلاح درجات ناريه في ٣٩ش مصدق وتحويل الجراج لمحل تجاري في ٢٩ش السد العالي وتم ازاله المخالفات لفتح تلك الجراجات مجددا واستخدامها في تقليل انتظار السيارات بمحيطها وتيسير الحركة المرورية.

وفي حي الطالبية تم رصد 4 جراجات مغلقه بشوارع ترسا والمريوطية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها لإعادة فتحها للغرض المخصص لها.

وتأتي مجهودات محافظة الجيزة في فتح الجراجات المغلقة او التي تستخدم في غير الغرض المخصص لها لما يسببه انتظار السيارات في نهر الطريق من تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطئ بها.