أخبار مصر | محافظ القاهرة يشدد على إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشدد على إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى املاك الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.
ووجه محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة حفاظًا على حق الشعب.
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مشيرا إلى أن الإزالات التى يتم تنفيذها تتم بصوره رادعة لعدم السماح للمخالف بتكرار مخالفته مجددًا مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتشهد مناطق العاصمة الأربعة موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على الأراضى أملاك الدولة حيث تشهد المنطقة الشرقية اليوم إستكمال إزالة 34 عقار بمحور ترعة الطوارىء بحى السلام أول ضمن أعمال إزالة العقارات المخالفة على جانبى المحور.
كما تم إزالة عقار مخالف بشارع جسر السويس واستكمال إزالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 124 شارع جسر السويس وازالة عقار حتى سطح الأرض بعين شمس ، وفى المنطقة الجنوبية يتم إستكمال إزالة المبان المخالفة المقامة على قطعة الأرض التى استردتها محافظة القاهرة كجزء من المديونية المستحقة للمحافظة لدى جمعية صقر قريش والبالغ مساحتها 38 ألف م2 ، كما تم إزالة مبان مخالفة بأحياء البساتين والخليفة ، وتنفيذ إزالة مبنى مخالف حتى سطح الأرض مقام على أرض أملاك الدولة وإزالة 4 محلات حتى سطح الأرض بنهر الطريق بحلوان، وفى المنطقة الغربية تم إزالة بناء مخالف بحى منشأة ناصر وفى المنطقة الشمالية تم إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع بن سندر بحى الزيتون وإزالة مبان مخالفة بالزاوية الحمراء وبشارع الشركات بالشرابية.
محافظ القاهرة يتفقد التشغيل التجريبي لمجزر 15 مايو
وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التشغيل التجريبى لمجزر 15 مايو نصف الآلي بعد تطويره واستكمال الأعمال به بتكلفة ١١٥ مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه.
وأضاف محافظ القاهرة، فى بيان صحفي، أن مجزر 15 مايو هو ثانى مجزر بالمنطقة الجنوبية، وسيؤدى افتتاحه إلى تخفيف الضغط على مجزر البساتين والذى يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر وتتوافر به كافة الخدمات.
وأوضح أن مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري وعنبرين لذبح العجول والضأن ومظلتى انتظار الضأن والعجول للذبح.
ويضم المجزر خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب ١٥٠٠ رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000متر وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية وثلاجات لحفظ اللحوم ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.