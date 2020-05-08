أخبار مصر | محافظ القاهرة يشدد على إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشدد على إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى املاك الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.

ووجه محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة حفاظًا على حق الشعب.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مشيرا إلى أن الإزالات التى يتم تنفيذها تتم بصوره رادعة لعدم السماح للمخالف بتكرار مخالفته مجددًا مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتشهد مناطق العاصمة الأربعة موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على الأراضى أملاك الدولة حيث تشهد المنطقة الشرقية اليوم إستكمال إزالة 34 عقار بمحور ترعة الطوارىء بحى السلام أول ضمن أعمال إزالة العقارات المخالفة على جانبى المحور.