مصر | ضبط قضيتي اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي

تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيهما "شخصين".. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (4800 دولار أمريكى – 2760 ريال سعودى – 160 جنيه إسترلينى – 100 يورو – 33000 جنيه مصرى ) بما يعادل (92361 جنيه مصرى) تم ضبطها نقديًا)، وكذا (1،000،000 مليون جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط شخص استولى على ٢ مليون جنيه من المواطنين في سوهاج

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص، لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية، بسوهاج.

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

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وأكدت التحريات الفرع صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (2،150،000 - اثنين مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى بالمخالفة للقـانــون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة التنظيم بحي شرق مدينة نصر، وآخر يعمل مهندس معماري حر بصفته وكيل ملاك أحد المراكز الطبية الكائنة بنطاق الحي.

وذلك لقيام المتهم الأول بطلب وتقاضى مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بالتغاضي عن المخالفات البنائية للمركز، وإصداره شهادة مطابقة أعمال التى تمكن مُلاك المركز من الحصول على الترخيص اللازمة لأدخال المرافق بالمخالفة للقانون، وبعرض المتهمان على النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبسهما.

‏كما ألقي القبض على تشكيل عصابي يتزعمه مدير الشئون المالية بأحد الجامعات ‏التابعة لأحدى المؤسسات الصحفية، حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض السماسرة العاملين في مجال تقديم الخدمات الطلابية.

وذلك مقابل قيامه بتسهيل إجراءات التسجيل والقبول لبعض الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعة عن طريق حجب الأماكن الشاغرة بكليات الجامعة عن علم عموم الطلبة المتقدمين، واتاحتها للسماسرة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.