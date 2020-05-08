مصر | ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط شخصين لإرتكابهما واقعة نصب وإحتيال على بعض المواطنين بسوهاج بزعم تسهيل سفرهم للعمل بإحدى الدول العربية.

فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من بعض المواطنين (بمحافظة سوهاج) بقيام كلًا من (صاحب شركة للرحلات - "شقيقه" مدير لذات الشركة - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالدول العربية، مُتخذان من شركة الرحلات المشار إليها مسرحًا لمزاولة نشاطهما المؤثم والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية، وبلغت (200،000 - مائتان ألف جنيه) مقابل تسهيل سفرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بها، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبط المتهمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شخصين بحوزتهما بعض القطع يشتبه في أثريتها بالفيوم

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