مصر | ضبط 13 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة في عدة محافظات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 13 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة في عدة محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (عاطل) فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزته (عدد 4 لفافات لمخدر الأفيون "وزنت 1 كيلو جرام" - مبلغ مالى –هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما (عدد 48 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 4،800 كيلو جرام" - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).

ضبط (عاطلين) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).

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ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) لتخصصه فى الإتجار بمخدر الفودو وكذا محاولته تصنيع ذات المخدر وترويجه على نطاق واسع متخذًا من منطقة سكنه بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وتم ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه، وبحوزته (كمية لمخدر الفودو "وزنت 500 جرام" – كمية من المادة الفعالة للحشيش الصناعى "وزنت 42 جرام" – 10 أمبول مخدر لعقار "أفيدرين" – 2 زجاجة لمخدر "كيتامين" – 2 زجاجة "أسيتون" يتم إستخدامهم فى تصنيع وإعداد المخدر" – مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس) بقصد التصنيع والإتجار.

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش "وزنت 1 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بقصد الإتجار.

ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس "وزنت 500 جرام" – 75 قرص مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة") بقصد الإتجار.

ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما (عدد 400 قرص مخدر - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).

ضبط شخصين (عاطل - وسيدة) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجه على عملائهما، متخذين من منطقة القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وتم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 50 جرام" – كمية من مخدر الكوكايين "وزنت 3 جرام" – فرد خرطوش- مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.