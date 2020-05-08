مصر | حبس متهمين لحيازتهما كمية من الحشيش بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس متهمين لحيازتهما كمية من الحشيش بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المعصرة حبس متهمين لحيازتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين، كما تم التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي وإرسال تقرير وافى بها.

وتلقى قسم شرطة المعصرة معلومات بقيام "مصطفى. ق" بالاتجار في المواد المخدرة، بمنطقة عزبة الهجانة ومعاودة نشاط المدعو "محمد. س" بالاتجار في المواد المخدرة بترعة الخشاب واستعدادهما لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائهما.