شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بـ«أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه يتم شن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والمظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأضاف الشربيني: «أسفرت الحملات عن إزالة مخالفة بناء لزيادة في غرف سطح مخالفة بعقار بالحى الثامن، حيث عزم مالك العقار على تحويل غرف السطح لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، مستغلاً فترة انشغال الأجهزة الحكومية بالتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد».

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكنوبر، إلى أنه تم إزالة مخالفات وإشغالات وإغلاق مغسلتى سيارات مخالفتين بالقطعتين بالحى الثانى، المجاورة السادسة، وتم رفع جميع الإشغالات بالحى، مضيفاً أنه تم إزالة جراج عشوائي مخالف بالحى العاشر المجاورة الثالثة أمام سنتر النوران.

ولفت إلى أنه تم التنبيه على نواب ومعاوني ورؤساء الأحياء بمتابعة قرارات إزالة مخالفات المباني والتعامل دون تهاون معها والإزالة الفورية لها وردع المخالفين، خاصة من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

جدير بالذكر أن الحملات جاءت تحت إشراف المهندس يسرى طاهر، المشرف على إدارة الأحياء، والمهندس فريد شوقى، مدير إدارة الأحياء، وحازم حسانين، مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة 6 أكتوبر.

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