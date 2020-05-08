شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل المصاب في «محاولة اغتيال وزير الداخلية» يكشف كواليس الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطفل فارس حجازى، المصاب في حادثة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في سبتمبر 2013، إنه تأثر كثيرًا عندما تابع مشهد محاولة الاغتيال فى مسلسل «الاختيار». متابعًا: «لما شفت المشهد الشريط رجع من تانى وتأثرت وتذكرت الانفجار اللى خلانى أطير ولم أشعر بنفسى إلا فى المستشفى».

وأضاف «حجازى»، خلال حواره ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة «الأولى» المصرية، أنه أثناء شراء بعض الأشياء من أحد «الأكشاك»، أمام العقار الذى يحرسه والده، مر موكب وزير الداخلية وحدث الانفجار الإرهابى، متابعًا: «وقتها كان عمرى 9 سنين، والآن عندى 16 سنة، ولم أستطع أن أنسى الحادث».

واسترجع الطفل مصاب حادث اغتيال وزير الداخلية السابق، المعاناة التى تكبدها عقب الحادث، قائلًا: «أبويا باع البيت علشان يعملى العملية فى رجلى، بعدما تم بتر 4 أصابع فى قدمى اليسرى، الأمر الذى جعلنى لا أجيد السير بشكل طبيعى».

ولفت« حجازى»، إلى أنه لم يستطع الاستمرار فى التعليم نظراً لإصابته، متابعًا: «طلعت من المدرسة علشان معرفتش أمشى على رجلى».

يذكر أنه بعد عرض حلقات مسلسل الاختيار تبنت الناشطة المجتمعية غادة فتحي مبادرةلعلاج فارس عبر أحد المؤؤسات الطبيبة، وتدشين جروب لتلقى التبرعات والمساعدات لدعمه هو وأسرته نفسيا ومادياً، والمساهمة في توفير حياة كريمة وإلحاقه مجددا بالتعليم واستكمال دراسته.

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