شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول وجود ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم- أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية للشركتين العامة والمصرية لتجارة الجملة ثابتة دون زيادات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة شهور.. مُشيرة إلى قيامها بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات.

وكثفت الوزارة جهودها في الرقابة على الأسواق من خلال شن حملات تفتيشية يومية بمختلف المحافظات لضبط التجار المخالفين، بالإضافة إلى متابعة توافر السلع التموينية، خاصة السلع الأساسية، بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية قبل وأثناء شهر رمضان الكريم، إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

ارتفاع اسعار اللحوم والاسماك