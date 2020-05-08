شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة: إصابة موظف بمركز الأورام بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، اليوم الجمعة، عن إصابة أحد موظفي مركز الأورام بالجامعة بفيروس كورونا المستجد.

وقال «حجازى» إن «الموظف أصيب من خارج المركز، وللاطمئنان تم أخذ 10 مسحات من المخالطين له في المركز، وأظهرت النتائج سلبيتها للفيروس».

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، في بيان له: «أنه في يوم الأحد الماضي، ظهرت إيجابية عينة أحد المقربين من عائلة أحد موظفي المركز ممن شملهم فريق الترصد الوبائي لوزارة الصحة، وأخبر الموظف إدارة المركز بذلك بسبب حرصه والتزامه نحو المركز والمرضى، وقرر عزل نفسه بالمنزل لحين أخذ عينة منه، وكان اختياره إما العزل المنزلي 14 يوما أو التقدم لأخذ عينه بواسطة وزارة الصحة، حيث أن كل الأحداث لم تكن في مركز الأورام ولكن خارجه».

وأضاف: «الموظف توجه إلى مستشفى الصدر، يوم الثلاثاء الماضى، رغم إنه لم يكن يشكو من أي أعراض وتم عمل مسحة وظهرت العينة، أمس الخميس، إيجابية، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى العزل، وهو بصحة جيدة والحمد لله، وتحت المتابعة على مدار الساعة من إدارة المركز والمستشفيات للاطمئنان على صحته».

وأشار «حجازى» إلى أنه «على الرغم من أن الموظف لم يكن في العمل منذ يوم 30 أبريل الماضي إلا أن فريق الترصد بمركز الأورام تحت إشراف اللجنة الفنية لإدارة أزمة كورونا قام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة، حيث تم حصر المخالطين المباشرين له وعددهم 10 أشخاص وتم عمل التحليل لهم حيث ظهرت النتائج الأولية سلبية الإصابة بفيروس كورونا لهم جميعا والحمد لله».

وتابع: «وتتوجه إدارة المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بجامعة المنصورة بالشكر والاحترام لابن مركز الأورام على وعيه وحرصه على الصالح العام، حيث ابلغ إدارة المركز فور علمه باحتمالية وجود المرض التزاما منه بتطبيق الإجراءات الوقائية وحفاظا على زملائه بالمركز، كما تتوجه بالشكر لفريق الترصد ولإدارة مركز الأورام على التعامل من اللحظة الأولى بكل جدية حفاظا على الطواقم الطبية والمرضى داخل المركز».

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