شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» ينفي توقف العمل بالمشروعات القومية للتنمية بصعيد مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن توقف العمل بالمشروعات القومية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بقنا وسوهاج ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بسبب فيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات التي تشرف عليها بتنمية الصعيد، وأن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين بجميع مواقع المشروعات المختلفة.

توقف العمل بالمشروعات القومية

وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة «حياة كريمة» فهي تسير وفقاً لما هو مخطط لها، ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية، وسيتم تسليم المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة سلفاً، كما يبلغ عدد مشروعات الإدارة المحلية التي تنفذ من خلال دواوين عموم المحافظات نحو 356 مشروعاً، وتشمل (مشروعات الطرق- الإنارة العامة والكهرباء- النظافة والتجميل وصيانة البنية التحتية وتحسين البيئة- الطب البيطري والمجازر- الخدمات الشبابية)، حيث يبلغ متوسط نسبة التنفيذ الفنية في هذه المشروعات حوالي 65% حتى الآن، ليصل عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها إلى نحو 88 مشروعاً، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل قبل 30 يونيو 2020.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.