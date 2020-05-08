شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف حقيقة ربط استلام أبحاث الطلاب بدفع المصروفات المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية.

وأشار المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر الجمعة، إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية، مُوضحةً أن عملية تسليم المشروعات البحثية أو الأكواد الخاصة بالطلاب غير مرتبطة بدفع المصروفات المدرسية، وسيتم استلام كافة الأبحاث المقدمة من الطلاب خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو 2020.. مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة كافة الطلاب.

وينطبق تسليم المشروع البحثي ورقيا على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيا، حيث يقوم الطالب بتجهيز المشروع ورقيا ووضعه في ظرف مغلق، وكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع على الظرف، وكذلك توضيح الفئة التي يتبعها الطالب على الظرف، ثم يتم تسليم الظرف إلى المدرسة في الفترة من 9 إلى 16 مايو 2020.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).